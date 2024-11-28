會德豐地產今年首11個月累沽1762伙　吸金逾202億

會德豐地產昨日（28日）表示，集團今年至今累沽1,762伙，銷售金額暫錄202.3億元，而10月至今不足兩個月亦吸金逾50億元。當中山頂超級豪宅Mount Nicholson以6億元沽分層戶，呎價逾13萬元，蟬聯「亞洲樓王」。



首11個月累沽1762伙 吸金逾202億

據知，會德豐地產今年成交包括，將軍澳日出康城12期SEASONS系列，由今年3月開售至今已售出937伙，套現逾58.2億元；藍田KOKO HILLS系列今年至今售出75伙，套現逾8.02億元。

另外，MONACO系列今年至今售出119伙，套現逾18億元； Park Peninsula系列今年至今售出347伙，套現逾56.6億元；維港滙今年至今售出254伙，套現逾50.6億元。

維港滙。

Mount Nicholson 分層戶6億沽、呎價逾13萬

至於，山頂超級豪宅Mount Nicholson則蟬聯「亞洲樓王」寶座，售出第三期分層單位，售價6億元，呎價逾13萬元，為2024年一手住宅呎價新高。