啟德維港．雙鑽首輪銷售32伙　即日僅沽3伙　套現金額不足2千萬

撰文：李明珠
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中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓項目維港．雙鑽昨日（26日）進行首輪銷售32伙，即日僅沽出3伙，套現1,600萬元。

成交紀錄冊顯示，項目首輪沽出3伙單位，均為一房戶型，成交價由527.4萬至538.4萬元不等，成交呎價逾1.7萬元。當中最高成交單位為第1A座12樓B室，實用305平方呎，一房間隔，成交價538.4萬元，折合呎價17,652元。

上周更新價單、增加折扣優惠

資料顯示，項目於9月初公佈首張價單，推出141伙，不過未有即時上載銷售安排。直至上周發展商曾更新價單，為指定16個單位增設2.5至7%的折扣，並同時加推72伙單位應市。

維港．雙鑽。
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