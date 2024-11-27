減息後短炒得手！屯門單幢舊樓兩房274萬沽　炒家3個月大賺三成

市況回升，市場再次錄得短炒獲利個案。屯門單幢舊樓好發大廈一伙兩房單位最新以273.8萬元沽出，呎價6,828元。原業主於今年8月買入，持貨僅3個月轉售，帳面獲利63.8萬元，賺幅高達3成，料為減息以來短炒獲利幅度最大的二手成交之一。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，該單位為好發大廈中層E室，實用面積401平方呎，兩房間隔。原業主於今年8月買入單位，近日正式收樓後隨即推出市場放售，叫價295萬元。短時間内即獲買家洽購，經議價後以273.8萬元易手，折合呎價6,828元。

低同類造價逾2成

資料顯示，大廈為單幢式舊樓，樓齡約43年。參考屋苑對上一宗同類成交，單位為中層F室，面積間隔相同，於去年6月以350萬元沽出，即是次單位造價較同類戶低出約22%。

今年8月低價買入、3個月大賺3成

原業主於今年8月以210萬元購入上址，呎價僅5,237元，持貨3個月後轉售，帳面成功獲利63.8萬元，單位短時間内大幅升值30%，同時亦料為減息以來短炒獲利幅度最大的二手成交之一。