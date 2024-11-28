東涌二手樓一劈再劈　三房減價兩球終895萬沽　上手25年勁賺五球

樓市氣氛向好，有業主趁機沽貨離場。東涌東堤灣畔新近錄得劈價去貨個案，一伙三房套海景戶以895萬元沽出，呎價10,901元。業主原叫價1,100萬元，見市況波動故大劈205萬元或19%，最終仍大賺約五球離場。



單位累劈205萬沽 首置客接貨

中原地產分區營業經理林溢斌表示，上述成交單位為東堤灣畔7座極高層B室，實用面積821平方呎，屬三房套房間隔，外望海景。

據悉，買家為首次置業人士，見單位合意，考慮不久便拍板購入自用。而原業主於今年1月開價1,100萬元放盤，之後隨市況多次調整叫價，最終累減205萬元或19%，以895萬元沽出，呎價10,901元。

↓↓東堤灣畔7座極高層B室↓↓

高估價3.6%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為865萬元，而恒生估價則為864萬元。即最新成交價較估價高約3.5%至3.6%。

上手持貨25年升值約1.3倍

至於，原業主於1999年以396.7萬元一手買入單位，持貨25年沽出，帳面大幅獲利498.3萬元，單位期內升值約1.3倍。

林溢斌補充，自減息及放寬按揭後，樓市氣氛好轉。東涌區本月累錄約34宗買賣成交，雖不及上月全月73宗成交，但交投仍保持穩定，與前月相若。