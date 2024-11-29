宏利金融高層戴明鈞5400萬買康城LP10五房　採120天成交期

市場再錄得金融專才入市個案。宏利金融亞洲主席戴明鈞擲5,400萬元買將軍澳日出康城LP10一伙五房戶，呎價22,604元，並採用120天成交期。



LP10五房戶5400萬沽

據資料指，是次成交為LP10第2A座極高層A室，實用面積2389平方呎，屬五房四套間隔，於11月以5,400萬元連一個車位沽出，呎價22,604元售出，成交期為120天，同時獲一個住宅車位認購權。

將軍澳日出康城LP10。

曾夥許正宇拍片反駁香港已死論

至於，新買家GREEN DAMIEN ALLEN，與香港金融發展局董事會成員、宏利金融亞洲主席戴明鈞同名，料為同一人。

戴明鈞早前在社交網站發文公開投訴自家公司及其他保險公司，拒絕為自己患有自閉症兒子投保，即時引發市場關注並成為網上熱話。同時亦曾與財經事務及庫務局長許正宇拍攝影片駁斥「香港已死」論述，指相關負面論述，稱根本沒有事實支持。