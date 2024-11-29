荃灣萬景峯樓王獲買家主動2098萬求購　創同類新高　5年僅賺18萬

踏入減息周期以來已兩度減息，吸引買家入市，部分優質單位尤其受追捧。荃灣萬景峯一伙樓王四房單位最新以2,098萬元沽出，呎價20,468元，創同類單位近年新高。原業主於2019年高峰期買入，持貨5年，帳面僅獲利18萬元離場，輕微升值0.8%。



買家睇中樓王質素且極高層 即出價洽購數天

中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，該單位為萬景峯1座極高層A室，實用面積1,025平方呎，四房套房間隔，望開揚荃灣市景，遠眺海景，屬屋苑樓王。

據悉，單位原本只作放租，因屬樓王優質戶，加上位處極高層，吸引區內業主垂青，不惜出價2,098萬元洽購，打算將單位予家人居住。經過數天的洽購後，業主終被買家誠意打動，答應以2,098萬元割愛，折合呎價20,468元。

荃灣萬景峯。

造價創同類新高

代理指，屋苑近年同類單位造價介乎1,500萬至2,000萬元，是次單位成交價創同類戶型新高。

原業主於2019年以2,080萬元買入單位，一直作自用，直至最近才放租。現持貨5年轉手帳面獲利18萬元，輕微升值0.87%。不過若連同使費計算，料仍需實蝕離場。