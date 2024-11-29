九龍城嘉琳首錄成交 洋房連雙車位逾1.5億標售 呎價3.3萬
撰文：李明珠
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嘉華國際（0173）發展的九龍城現樓洋房項目嘉琳，落成4年後錄得樓盤首宗一手成交，一伙洋房單位最新連雙車位以逾1.51億元招標售出，呎價約33,093元。
成交記錄冊顯示，涉及的單位為洋房A室，實用面積4,578平方呎，五房五套間隔連959平方呎天台，及234平方呎庭院。單位設有家庭廳，並設有私人電梯直達天台花園。
單位最新連雙車位以約1.51億元招標售出，折合呎價約33,093元。據悉，新買家具内地背景，並採用550天成交期付款計劃入市。
資料顯示，嘉琳於2020年落成，提供5伙洋房式單位，實用面積由4,171至4,578平方呎，每伙均設私人庭院及天台。
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