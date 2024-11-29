大圍薈蕎一房432萬蝕沽　6年蒸發逾三球　蝕幅夠買金獅花園兩房

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中，大圍薈蕎有一房連儲物室單位以432萬元沽出，原業主持貨6年帳蝕309萬元離場， 蝕幅夠買同區金獅花園兩房。



世紀21分行區域經理李仕明表示，是次成交為大圍薈蕎2翼低層C03室，實用面積399平方呎，屬一房連儲物室間隔，座向西北望山景，單位新以432萬元沽出，呎價10,827元。

據了解，原業主於2018年5月以741萬元購入上址，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓309萬元，單位期內貶值約42%。

大圍薈蕎。

蝕幅夠買同區兩房

另參考同區大圍金獅花園最近以300萬元沽出一個兩房單位，換言之今次蝕幅夠買一伙金獅花園兩房。

而事實上，薈蕎由2018年起入伙，近年頻密錄得二手蝕讓個案。資料顯示，連同上述成交計，屋苑今年至少錄8宗二手蝕讓個案，當中蝕幅均超過3成，而今次成交個案更是今年最勁一宗蝕讓成交。