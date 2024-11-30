香港成功打造全球人才之都！ 人傑地靈，繁榮景象將再現！

執筆之時，國家出入境管理局宣布由周日（12月1日）起，恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策，即深圳市戶籍居民、持有居住證的非戶藉居民赴港旅遊可申請，一年內不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過 7 天。這是非常好的消息，為旅遊業打了一支強心針，對於不少頻臨倒閉邊緣的零售及飲食業界帶來新的希望，雖然事隔超過9年才重新恢復，今天措施宣布也算是遲來的春天，也總算為乾旱市場灑下及時雨。筆者經常鼓勵財困的工商界朋友，要堅守陣地，黑暗的盡頭就是黎明。



「一簽多行」是及時雨

坊間不時評論港府施政方向，如果要評價近年來哪個政策較好，筆者會推選於2022年底推出的招攬人才計劃。此計劃堪稱近年最成功的政策，由2022年12月底至今年9月底，各項人才入境計劃共收到超過38萬宗申請，已經批出接近24萬宗，期間共有約16萬名人才攜同家人抵港，填補本地人口及人力缺口。如果落戶香港的人才加上其家属計算，估計這些新來港的居民有28萬人左右。

由於早前香港出現移民潮，幾年内流出幾十萬人，迫使港府推出“搶人才”措施，想不到反應特別好，短短不到兩年已迅速彌補了流失的人口，這也證明香港有非凡的吸引力。不過，儘管香港人才輩出，但是未來五年人力人才缺口預計仍會持續擴大，到2028年各行各業人力短缺估算約18萬人。因此港府從11月起擴大高才通計劃合資格大學名單，新增13所海內外頂尖大學，使名單涵蓋的院校增至198間。另外，有關高才通計劃，高收入人才的首個簽證期限年期亦將延長至三年。於明年初，也將優化“一般就業政策”和“輸入內地人才計劃”，容許年輕而具備相關專業技術資格及經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種。一句話形容，香港勢要打造成全球人才之都。

既“搶人才” 又“留人才”

香港既要“搶人才”，也要“留人才”，也就是不要繼續流失人才，才能進一步打造香港成全球人才之都，成國際高端人才集聚高地。要繼續優化各項服務人才措施，致力為到港人才提供更優質、更全面的一站式支援，讓他們找到理想工作，安居樂業，真正融入香港社會，成為香港一份子，為港貢獻力量。據了解，來港的「高才通」人才月入中位數約5萬元，估算可為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。以目前形勢觀察，流出的人口開始減少，而流入的人才卻每年高達近8萬人，以此類推，優質人口不斷增加，香港很快朝千萬人口大都市邁進。

的確如此，無論是工作的地點，還是居住的環境，近年來都多了不少講英語，或者是國語的人士，這些優才和高才來香港工作和生活，並非想申請公屋攞綜援，要與港人爭奪福利資源，他們都是名牌大學畢業，是有能力的知識分子，普遍不會受港人歧視或排斥，這一點還算不錯。筆者反倒認為，香港優質人口不斷增加，這個地方越來越人傑地靈，有人才就會產生商機，吸引資金進來，帶動企業進駐，香港終將人才薈萃，繁榮景象再現。

香港成為亞洲教育中心

香港擁有各項優勢，不但會成為人才之都，也將成為亞洲教育中心。香港只是亞洲一個城市，卻擁有5間世界百強大學，可說世界獨一無二，吸引著亞太地區（特別是中國内地）無數學子前來就讀。本港總共有22間大學，除了8間由教資會資助的名牌大學外，另外有3間自資大學，每間都收生滿滿，都因校舍不足而需要擴張，單單是都會大學，今年便斥資36.5億元分別購入九龍一幢酒店和一座商業大廈，作為學生宿舍之用，資金之充裕和出手之闊綽令人讚嘆，難怪身邊不少朋友都說要開辦大學和打造學生宿舍，這個行業果真是商機無限。

世界在轉變，經濟在轉型，這是一個汰弱留強的時代，我們這些從事傳統行業的人，都對後市較為悲觀，皆因我們看到的周圍，都是困難的經營狀況。是時候作出改變，擴闊視野了，所謂「柳暗花明又一村」，這個是擁有無數優質人口的城市，這裡是著名的國際金融中心，更將成為全球最大財富管理中心，要錢有錢，要人有人，剛性需求不會改變，當價格跌至谷底，當利息進一步下調，資金自然要尋找出路，無論是股市還是樓市，不管是基金債券還是古董名畫，只要量力而為，這個可能是最佳的撈底機會，大家就不要再錯過了。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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