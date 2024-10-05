股市迎大時代　樓市見長人龍　哪一類物業將率先反彈？｜蔡志忠

當市場仍然充滿悲觀情緒的時候，我們已不知不覺間進入一個大時代。就在剛剛幾天前，股市從每日成交800億元左右，突然間倍增至2,500億元，再突破3,000億元，甚至在上周五突破5,000億元，打破香港成交金額歷史紀錄。股市也在一星期左右大升了近5,000點，這樣的牛市筆者還是第一次見到，光是「減息」和「組合拳」就能夠創造此等效果嗎？筆者認為不太可能，應該還有神奇的力量在推動股市向上流動。



在各種利好因素裡面，減息是預期之中，雖然也屬於好消息，但不會帶來如此大的威力；內地推出「組合拳」對市場幫助很大，可也不至於馬上帶動A股和H股急漲。那麼究竟是什麼原因呢？就是外資重回中國市場，大量資金投入A股和H股，從而推動股市量價齊升，讓市場驚訝的是，揚言全部離開中國市場的外資突然回來了，而且是大量狂吸A股和H港，尤以H股（港股）更甚，今天有人以為是「阿爺」托市才有這樣的效果，其實不然，中資或「北水」仍然沒有大舉出動。

那麼外資（尤以美資）為何又狂掃中國和香港股票？當然也是因為多管齊下的「組合拳」政策，而這個「組合拳」具有如此強大的影響力，是得到中央最高領導人的親自指示，務必要把政策落地落實，因此才有這樣的氣勢。當然還有其他因素，如相比美日韓台等市場，香港股市嚴重超賣，極度抵買，在追落後心理驅使下，讓急不及待的資金重新回流A股和H股市場。還有一點是筆者的看法，資金尋找安全穩定的市場，同時也要了解當地股票是否便宜，香港就具備安全穩定又十分抵買的市場，外資當然首選H股。與此同時，這些進軍國內股巿的外國投資基金，他們不會很快離場，他們或者已經獲取了最貼心的信息，就是無論誰上台入主白宮，美國與中國的關係都不會進一步惡化。

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市場翻天覆地 資金尋找出路

只是短短幾天時間，竟然出現翻天覆地的變化，市場從悲觀情緒轉為樂觀態度。樓市又怎樣呢？當然全部受恵啦，那麼哪一類物業最被看好？筆者認為住宅將率先止跌回穩，而中小型物業銀碼較小容易上車，剛性需求巨大，因此最受市場歡迎。地產商過去幾年經營困難，物業銷售去貨緩慢，引致資金回籠壓力沈重，目前仍然會採取薄利多銷方式，新樓定價相對克制，是用家低吸的良機。如近日啟德新盤推售，7日的收票初步估算共收到逾2.9萬張入票，按周六(5日)首輪以價單形式發售204伙計，超額認購逾141倍，成為今年新盤票王。折實價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015至24,284元。由於售價合理，售樓處再見長人龍，相信可以即日沽清。

近年來有不少朋友問我：「A股及H股長期徘徊在谷底，樓市又一沉百踩，樓股不振引起經濟衰退，如何解救？」筆者回答：「將A股及H股炒起，絕對可以幫助經濟復甦。」今天終於應驗了。香港要鞏固國際金融中心地位，吸引外資、外企及人才進駐，是振興經濟的重要舉措。股市興旺發達、IPO重返近千億，吸引不少外資重返本港，香港已成為國際財富管理中心，未來金融市場繁榮，不單止帶動股市及相關配套行業向好，如證券行、會計師行、律師行等多個行業，也簡接為地產業、旅遊業、酒店業、零售業及飲食業等行業帶來商機。

（視覺中國）

香港是福地，無論經歷多少坎坷路途，都終將重見光明。身體語言最重要，今天有大量外資真金白銀投入股市，是對香港前景投下信心的一票，也是對金融股市的最大支持。至於樓市，雖然內地全面放寬買樓限制，甚至鼓勵民眾買進多個單位，等於簡接容許大衆投資炒樓，但是筆者還是反對炒賣住宅物業。作為資深投資者，我選擇投資不影響民生的工商舖物業，雖然沒有住宅市場那麼熾熱，但利息趨跌，經濟回暖，資金需要尋找出路，工商舖同樣可作為長線投資工具。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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