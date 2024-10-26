如何提升巿民幸福感？　打造人才教育之都　豐富置業上流階梯

有外地朋友問筆者：「蔡總，香港物價高樓價貴，港人生活不容易，尤其年輕人，他們的日子是否過得很辛苦？」



我回答：「香港樓價的確很高，年輕人置業不容易，不過有一點香港卻是很有優勢的，就是在內地、日本甚至富裕的美西方國家，都有許多男人娶不到老婆，單身光棍過日子，唯獨香港，沒有男人娶不到老婆！」

的確是的，在香港，即便是住在劏房，年齡快到六十，只要是正常的一個人，就沒有人娶不到老婆。

打造人才之都和「留學香港」品牌

以上就是香港的優越感。其實日子過得辛苦與否，並非只是以居住面積多大來衡量。正如前幾年香港移民走了幾十萬人，今天已經迅速補充回來了，相信香港人口很快就會創出新高。原因是什麼？是香港銳意打造國際高端人才基地，成為真正的人才之都。環顧世界，沒有一個城市能夠在短短一年多的時間內，吸引幾十萬的高才、優才和專才進來，雖然香港高端的工作崗位不夠，我們的政府引進大型企業稍微緩慢，導致就業職位和機會仍然不足，但是無阻各地人才進入香港的熱情，儘管某些人未能立即找到合適的工作，他們還是願意在香港等待兩三年。

香港不但將成為人才之都，而且也將變成亞洲教育之城，香港有5家世界百強大學，優質的教育吸引著全球的目光，完全有條件打造「留學香港」品牌。目前香港外地本科生數量增加了5成，還有更多的外地學生來港報讀碩士和博士課程，未來香港可謂人才濟濟，加上香港是國際資產和財富管理中心，擁有雄厚資金背景，發展機會就更多，到處充滿生機。而這個人才之都和教育之城的規劃，將改變香港人口結構，增加更多的優質居民，長遠而言，將讓香港成為千萬人口城市，更符合國際大都會的標準人口規模。

增加資助房屋 一級級向上流

不用擔心，引進人才計劃並不會直接與港人爭奪本土資源，這一點年輕人可以放心，港人仍然具有優越感。至於對現實的不滿，只是心理上的不平衡，是一種感覺而已，如果想著為何會有這麼多外地人喜歡來香港，就會覺得我們生活在這𥚃並不太差。筆者曾經多次撰文向港府建議，公屋非香港人最終奮鬥目標，上了樓也不能停止年輕人的埋怨，只有讓他們成功置業，成為有資產的人，才會變得更加積極上進。居屋和資助房屋是基層人士的上車入門途徑，只有豐富置業階梯，一級級向上流動，才能增加廣大市民的歸屬感和幸福感。

港府終於聽到筆者的呼籲，特首李家超剛剛公佈的《施政報告》提出調整公屋（包括綠置居）和資助出售單位的比例，指出房委會正在檢視未來十年中後期落成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位的比例，由現時「七三比」逐步調整至「六四比」。 同一時間，為加快公屋流轉，房委會將把居屋綠白表比例由現時「四六比」調整至「五五比」，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。房屋局局長何永賢也表示，現時公屋、資助出售房屋及私樓的比例為5:2:3，會研究將三者逐步調整得更平均。長遠在下一階段，將有較多空間調整資助出售房屋比例，筆者認為將來建房的比例會是4:3:3，可以滿足年輕人的置業願望。

香港人不要妄自菲薄，別總是覺得自己很辛苦，然後喜歡在網上出言不遜亂駡他人。其實在外地人眼中，香港是理想的城市，即使他們來港要挨貴租或買貴樓，仍然渴望能夠拿到香港身份證。至於香港年輕人，其實還不錯，沒有人娶不到老婆，證明住在公屋甚至失業者，依然有其吸引力。筆者提議，年輕人從申請購買資助房屋開始，首期只需幾萬元，供樓負擔不大，一步一步來，只要肯努力，將來會住上大宅，娶到靚老婆。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。