經濟措施陸續有來　股樓跟隨內地回暖　用家抓緊最後筍盤機會！

過去幾年，筆者看淡内地和香港經濟，因此對股市和樓市持審慎態度，除了有特別需要，甚少鼓勵他人入市。直到一個多月前，對後市看法轉趨樂觀，並身體力行作出投資行動。有網友看到我的文章對後市轉為看好，便攻擊我是叫人炒樓，其實如果讀者認真看完我的作文，便知道我從來不鼓勵別人炒樓，當然也會支持有自住需要者買樓。近年來，網絡上的欺凌事件頻頻發生，網主為了博取流量，對於地產界的惡意誹謗到了嚴重失實的地步，是時候給予糾正，以正視聽。



作為樓市評論員，必須忠於事實，努力作出中肯評論和報導，但自己又是地產界人士，總不能天天唱跌後市，角色難免有一點矛盾。不過到了今天，市場已經出現變化，筆者會根據現實情況作評論，分享個人的經驗與看法，該升就說升，該跌便說跌。這些年來，筆者預測樓市走勢尚算準確，因此得到不少讀者親自表達支持。在個人生意和投資方面也比較順利，從而能夠避過本次樓市蕭條期，這一切一切使筆者倍感欣慰。

所謂「守得雲開見月明」，中小企業要堅守陣地，守住最後這條防線，很快就能看到曙光。利率往下調趨勢已成，直接減輕中小企業和物業持份者的借貸負擔，更重要的是中央救市「組合拳」的威力，有人擔心力度不足，筆者卻毫無疑問，美歐利息下調剛剛開始，中國此時發行2萬億元的特別國債來振興經濟，刺激消費，做法非常恰當。由於內地必須「保五」，經濟專家在報告中提出，2萬億元的刺激措施，似乎效果如何或再進一步增加，甚至可以發行到10萬億元國債。

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內地樓市復蘇 香港毫無懸念

這次是幾年來最重磅的振興經濟措施，威力不同凡響。受到利好消息支持，僅僅一個多星期，內地和香港股市均出現翻天覆地的變化，各地資金重返市場，股市全面急升，成交量更創出歷史新高。讓人意想不到的是，本次刺激措施，竟然連過度興建、到處是空置單位，而且又負債累累、面臨崩潰的樓市也出現轉機，據報導，全國各大城市的樓房出現排隊搶購潮，無論交投量和售價都開始上升。大家想想，之前死氣沉沉的內地樓市，尚且能夠起死回生，香港自然就不用多講了。

是的，今日本欄要鄭重地告訴大家，如果內地股市和樓市能夠重回正軌，量價齊升，尤其是已被打進「冷宮」的內地樓市能夠重見生機，那麼香港樓市一定行，這一點可以說毫無懸念。君不見香港新盤又見「即日沽清」的報導字眼嗎？踏入10月份，分分鐘可錄得2千宗新樓買賣成交。內地巿場的走勢，是香港的借鏡，A股上漲H股跟隨，國家好香港就好。龐大的各地資金已經回來，東升西降開始形成，如果硬要說股市可以上漲，樓市不會跟隨，那是故弄玄虛，逆水行舟。

該是用家們出手的時候了，假如是買來自住，請不要再猶豫。這可能是最後購買「筍盤」的機會，今年底要進行，最遲明年第一季吧，不要錯失這個黃金機會。筆者支持用家自置居所，安居樂業，能夠在樓價跌3成時趁低吸納自用，並非鼓勵大家去炒樓，反正我也不會炒賣住宅物業。至於工商舖市場，是不直接影響住屋民生的市場，在金融股市復蘇、外資開始回流的時候，相信需求會慢慢增加，筆者也會比較關注這個市場。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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