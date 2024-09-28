金融中心再騰飛　從此再無遺址論　減息令資金湧入股市！｜蔡志忠

《全球金融中心指數（GFCI 36)》報告指出，香港的總排名重回全球第三，並在亞太區居首，「紐倫港」美譽重現世人眼前。香港在「投資管理」排名第一，在「營商環境」、「人力資源」、「專業服務」和「銀行業」等多個重要範疇均名列前茅，國際金融中心地位實至名歸，不容置疑。某些「老外」形容的金融中心遺址不攻自破，小紅書或微信更不應該自己人攻擊自己人。從今以後，外界再提遺址論會是一個笑話。



誠如筆者所料，市況逆轉就在一瞬間，皆因香港一切早已準備就緒。從2019年的社會動亂，到2020年開始的世紀疫情，再飽受地緣政治因素的衝擊，5年來香港從左右逢源變成被美西方打壓，經濟也難免受到牽連。還好，港府及時改變策略，轉為力吸人才和資金來港，經過一番努力，香港累積了大量的財富，並成為全球資產管理中心；而引進人才計劃和資本投資者入境計劃也非常成功，高才、優才、專才等等大量優秀人才湧入，增強了香港的實力，也填補了移走的人口。

雖然地緣政治複雜，香港難免成為磨心。但是有危亦有機，從另外一個角度看，香港對國家的作用就更加大，這個國際金融中心的地位更加需要鞏固甚至提升。上文才剛剛稱讚香港IPO愈做愈好，一隻美的集團的集資金額高達310億元，減息亦令股市立即出現反彈，上週五單日股價成交1768億元，恆指亦在短短三天內反彈近千點，市場難得量價齊升，筆者認為有大戶開始在建倉。有點意想不到，踏進本週，瘋狂的事情再進一步發生。

春江水暖鴨先知 樓股就是「孖公仔」

中央推出「組合拳」政策提振經濟，包括擬發行約2萬億元人民幣特別國債，一方面刺激市場消費，應對通縮壓力；另一方面幫助地方政府解決債務問題，以及緩解去槓桿壓力，令內地股市量價齊升，尤以地產股普通升幅達兩位數字。香港進入減息周期，加上內地釋放資金，繼續利好投資氣氛，恒生指數本周更加瘋狂，累積升幅不斷擴大，指數超越兩萬大關，是去年八月初以來最高位。單是本週四收市就升了795點，今天的股市已在20,600點左右，而本週初每天的成交金額達2,400億元至2,500億元，週四開始更加利害，全日成交金額增加至逾3,000億元，週五最誇張，成交金額高達4,457億元，創出香港有歷以來紀錄新高，形勢一片大好。

你沒有眼花，雖然今天的經濟環境仍然嚴峻，但如此瘋狂的事情卻已在我們眼前發生。這不僅是大戶在建倉，似乎還有更大的基金在進場，香港是全球財富管理中心，龐大的資金一直存放在銀行收利息，如今減息週期來臨，資金必須找出路，聰明的熱錢率先投入低迷的股市很合理。只是這種爭先恐後的現象有點出乎意料，不知道是否已經進入牛市。或者正如坊間流傳，經濟復甦股市先行，今天股市量價上揚，彰顯香港國際金融中心地位牢不可破。而股市與樓市是「孖公仔」，當瘋狂的資金推高了股市後，另一批資金會回頭投進低迷的樓市。所謂「春江水暖鴨先知」，大戶投資股票會投向優質的恒生指數成份股，地產基金投資物業就會投進核心區的甲級寫字樓和優質商舖。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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