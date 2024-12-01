現在是買樓　也是賣樓的時機｜湯文亮

現在是買樓，也是賣樓的時機。有KOL話唔明白，市場上不斷有劈價蝕讓，代表有不少人賣樓，但10月份樓價上升0.6％，代表有不少人買樓，究竟現在是買樓抑或賣樓時機。



不少打算買樓的人，見到影響樓市的負面因素，例如辣招，逆週期措施等，全部已經消除，甚至人口亦回復增長，如果利息下調1%，同時亦沒有一些不可抗力事件出現，明年樓價比今年低位最少上升10%，買樓都是寧買當頭起，現在買樓應該是好時機，這亦是10月份樓市回升的原因之一。

不過KOL話近日報道，有很多半新樓蝕讓，似乎暫時仍不適合買樓，其實，先要了解半新樓蝕讓原因，在有辣招的時候，某些人買樓要付15至30％印花稅，大多買家都唔捨得，地產商於是替買家付印花稅，不過，羊毛就出在羊身上，樓價會加返多少，又未必加30%咁多，樓價高了，今日如果要賣樓，好似要蝕很多錢，所以，有咁多半新樓蝕讓，其實，如果計埋回贈，都唔係蝕咁多，甚至有錢賺，只是傳媒沒有詳細報道。

現在樓市情況很怪，不但是買樓時機，對於如果一個真係要賣樓的人來說，也是千載難逢賣樓的機會，大家都知道，買樓是寧買當頭起，即是現在的買家是打算買樓，換句話說，如果要賣樓，最有潛力就是那些買家，當然，買家一定希望可以買到平貨，如果必需賣樓的人要價稍為低於市價，能夠賣出的機會是很大，而且，賣了樓之後樓價繼續上升，買家不但開心而且不會撻訂，原來，寧賣當頭起也是對的。

黃埔花園。（資料圖片／吳鍾坤攝）

嘉湖山莊。（資料圖片）

十大屋苑太古城。（資料圖片）

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