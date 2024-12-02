周末新盤錄63宗　洪水橋滙都II周末連沽29伙、一房戶型沽清

新盤持續推售餘貨。過去兩日（11月30日至12月1日）新盤市場錄得63宗成交，較上月的192宗下跌67%。當中泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都II於周六次輪銷售90伙，即日沽出23伙；連同周日計項目共沽29伙，套現1.3億元。



洪水橋滙都II於周六（11月30日）進行次輪推售90伙，即日沽出23伙，隨後於周日再沽6伙，即周末累沽29伙，套現1.3億元。最新成交的單位為第6座7樓B03室，實用面積441平方呎，成交價459.3萬元，折合呎價10,415元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都II累計暫錄96伙成交，套現超過4億元，連同滙都I，整個項目至今累售約511伙，套現逾25億元。另外，滙都I可售的一房單位亦已全數沽清。

炮台山101 KINGS ROAD周末連沽3伙

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road於周末連沽3伙，均為兩房單位。當中最高成交單位為29樓H室，實用面積432平方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價1,036.7萬元，折合呎價23,998元。

發展商指，項目累售105伙，套現接近8.6億元。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

將軍澳海茵莊園周末累沽8伙

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園於周日連錄4伙一房成交，單日套現2,296.9萬元；而在周末兩日則累售8伙，合共套現逾4,800萬元。周日成交的4伙單位均為一房戶型，實用面積介乎284至293平方呎，成交價由554.1萬至596.9萬元，呎價介乎19,511元至20,372元。

項目於今年累沽499伙，套現超過26.6億元。