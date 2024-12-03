上車客為買心頭好　議價至深夜入市擲298萬買荃灣中心兩房｜多圖

二手市場疲弱，有上車客為買心頭好，不惜傾價至深夜，終以298萬元買荃灣中心兩房。上手業主持貨12年，轉手帳面獲利逾三成離場。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心19座中層C室，實用面積329平方呎，原則兩房。

據放盤圖片所見，單位望單邊山景及球場景，內櫳裝修企理，其中廚房改為開放式設計。

↓↓荃灣中心19座中層C室↓↓

上車客傾價至深夜入市

據悉，原業主於2個月前以350萬元叫價放盤，至近日減至298萬元沽出，呎價8,815元，即單位兩個月劈價52萬元易手。

至於新買家為上車客，在睇樓後即時議價，並傾價至深夜買入心頭好。

荃灣中心。

持貨12年 轉手帳賺72萬

據知，原業主於2012年以218萬元買入，持貨至今12年，是次轉手帳面獲利72萬元，單位期內升值33%。

鍾家豪又指，本月首日愉景新城及荃景圍一帶單日最少錄4宗買賣成交，當中兩間3房、一間2房及一間1房，當中包括上車客、換樓客及收租客。