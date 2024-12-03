Larchwood再撻訂　一房遭殺訂35萬　早前兩個月內連撻35宗

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood新近錄一宗撻訂個案，料發展商殺訂約35.4萬元。另值得留意的是，Larchwood於9月及10月份共已錄35宗撻訂個案，發展商先後殺訂逾1,027萬元。



最新一房遭棄購 買家遭殺訂35.4萬

據成交紀錄冊顯示，涉及為12樓A室，實用面積250平方呎，屬一房間隔，於2023年4月沽出，買家採用 「置醒Larchwood」付款計劃，作價為708萬元，呎價約28,320元。惟單位於12月3日錄取消交易，料買家已棄購並撻訂，並遭沒收5%訂金，即涉約35.4萬元。

早前9月10月連錄35宗撻訂 殺訂逾1027萬

Larchwood近期不斷錄撻訂個案，當中9月份連環撻訂24伙單位，發展商合共殺訂704.9萬元；10月再錄11宗撻訂，發展商又再殺訂332.17萬元。換言之，Larchwood短短兩個月間，已錄35宗撻訂個案，殺訂逾1,027萬元。

大角咀LARCHWOOD。

↓↓Larchwood 22樓E室開放式示範單位↓↓

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↓↓Larchwood 26樓F室一房示範單位↓↓