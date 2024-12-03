太古城三房830萬平沽 咩原因買入11年 都仲要蝕48萬走？
撰文：李明珠
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事故同層單位樓價受影響，部分業主需蝕讓離場。太古城昨日單日連錄兩宗成交，當中一伙三房單位以830萬元沽出，呎價11,807元。據悉，單位為事故單位同層，原業主持貨11年仍需蝕讓48萬元離場，單位貶值逾5%。
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，該單位為太古城順安閣中層A室實用面積703平方呎，三房間隔，望內園景。單位屬事故單位同層，早前叫價900萬元放盤，最終於今日獲新買家議價以830萬元成交，累減去70萬元，折合呎價11,807元。
低銀行估價近一成半、持貨11年蝕讓48萬
代理指，單位銀行估價為965萬元，是次成交價較估價低出135萬元或14%。
原業主早於2013年以878萬元購入單位，持貨11年，惟是次轉手帳面仍需蝕讓48萬元，單位再貶值逾5%。
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