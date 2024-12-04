11月新盤撻訂43宗　飛揚二期勁撻11伙　Dada棄購特色戶輸160萬

11月新盤市場共錄得43宗撻訂個案，較上月的48宗下趺約5宗或一成，涉及撻訂金額約3,598.2萬元。當中長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，單日連撻11伙，成交金額共涉及4,893.8萬元，料發展商殺訂489.3萬元。



飛揚第二期連撻11伙 成11月「撻訂王」

11月撻訂單位數量最多為長實及新地合作的屯門飛揚第二期，11月連錄11宗撻訂個案，當中成交價由317.8萬至698.1萬元，單位分布在3座及5座。

據成交紀錄冊顯示，該批買家在2023年3月31日及4月21日入市，惟於11月13日一同取消交易，料各遭沒收10%訂金，涉近32萬至約70萬元，涉及金額約490萬元。

屯門飛揚。

利奧坊．壹隅緊隨其後 連撻7伙發展商殺訂逾425萬

其次為恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，11月連錄7宗撻訂個案，當中成交價由559.27萬至643.69萬元。

據成交紀錄冊顯示，該批買家在2022年5月及2023年1月入市，惟於11月4、18及28日取消交易，料各遭沒收10%訂金，涉近55.9萬至約64.4萬元，涉及金額約425.14萬元。

大角咀利奧坊．壹隅。

錄名人撻訂 陳靜Dada棄購頂層特色戶 輸逾160萬訂

11月亦錄一宗名人撻訂個案，涉及為大角咀利奧坊．曦岸的頂層特色戶，該單位實用面積697平方呎，連213平方呎天台及106平方呎平台，屬三房間隔。不過該買家2年後撻訂且遭發展商殺訂7%訂金，涉逾160萬元訂金。

據知，該名買家為金像獎「最佳女配角」陳靜（Dada），並在2年前在參觀現樓後，因鍾情單位可望維港景故決定擲2,288萬元入市。

11月最貴撻訂 長實名日．九肚山特色戶買家輸逾五球

至於，本月最勁一宗撻訂個案為長實旗下沙田名日．九肚山一伙特色戶，涉及為2座25樓C室，實用面積1,228平方呎，743平方呎天台並設泳池，屬四房雙套連工作間間隔，屬天池海景戶。

據知，單位原於2021年3月以3,465.1萬元沽出，呎價28,217元，惟單位於本日終止交易，估計買家損失15%訂金約519.8萬元。發展商隨即將單位以招標方式再推售至明年2月21日，惟至今未見有成交。

名日．九肚山。

啟德、旺角東、黃竹坑站等新盤地區均錄撻訂

其餘撻訂個案包括啟德天璽．天、長沙灣睿峰、元朗The YOHO Hub II 、黃竹坑站Blue Coast II、旺角東Elize PARK、啟德尚．珒溋、黃竹坑站揚海、將軍澳海茵莊園、油塘蔚藍東岸、長沙灣曉柏峰、旺角ONE SOHO、洪水橋滙都I、白石角朗濤等。