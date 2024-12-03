長情業主610萬沽黃埔花園頂層兩房 一個原因較市價賣平10%以上
撰文：黃祐樺
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二手市場交投淡靜，黃埔花園有一伙頂層兩房單位新近以610萬元沽出，呎價約10,049元。據知，原業主持貨至今約31年，是次轉手帳面大賺三球半離場。代理有指由於是次成交單位不設電梯直達樓層，所以會較市價便宜10%以上。
頂層單位不設電梯直達
美聯物業高級分區營業經理陸偉略表示，是次成交為紅磡黃埔花園10期5座頂層單位，實用面積約607平方呎，屬兩房套間隔，望開揚景觀。不過頂層單位因不設電梯直達，所以上落需要行一層樓梯。
持貨31年帳賺三球半
據悉，單位最初以688萬元叫價放盤，近期獲買家洽詢。經雙方議價後業主同意減價78萬元，最終以610萬元易手，呎價約10,049元。代理又指，由於是次成交單位不設電梯直達樓層，所以會較市價便宜10%以上。
至於，原業主於1993年8月以約268萬元購入上述物業，持貨約31年，是次轉手帳面賺約342萬元，單位期內升值約1.28倍。
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