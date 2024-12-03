馬鞍山泓碧一房放盤1年、終390萬蝕沽　業主5年前一手買貶值三成

近月樓市旺市不旺價，半新盤再錄大額蝕讓。馬鞍山泓碧一伙一房單位最新以390萬元沽出，呎價14,391元。原業主於5年前一手買入單位，帳面損失187萬元離場，單位跌價32%。



世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，該單位為泓碧18座低層B室，實用面積271平方呎，屬一房兩廳間隔，座向東望園景。

單位初時叫價400萬元放售，放盤一年一直未獲承接，直至今日獲買家以390萬元承接，議價10萬元，折合呎價14,391元。

2019年買入價577萬 貶值逾3成

資料顯示，對上一宗同類成交為19座一伙H室單位，面積間隔相同，於今年7月以380萬元沽出，可見是次單位造價較早前同類戶略高10萬元。

原業主於2019年9月以577萬元一手購入單位，持貨5年轉手，帳面損失187萬元，單位期內貶值32%。