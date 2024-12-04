美聯：11月物業註冊量錄7700宗　創7個月新高　首11個月達3年高位

據美聯物業研究中心土地註冊處資料顯示，今年11月整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄7,689宗，較上月同期5,857宗增加約31.3%，連升2個月，並創7個月新高。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著11月整體物業註冊量進一步攀升，帶動今年首11個月宗數達至62,469宗，超越去年全年58,035宗的歷史低位，並高出約7.6%，同時較2022年59,619宗高出約4.8%，創3年新高。

而今年首11個月整體物業註冊量得以超越去年水平，主要受惠住宅物業交投上升，以及因去年基數低的影響。

↓↓每月整體物業註冊量↓↓

↓↓每年整體物業註冊量↓↓

樓市利好消息頻現 物業註冊量創3年新高

他續指，今年樓市全面撤辣，加上施政報告利好樓市措施及踏入減息周期，再者配合租金上升及樓價高位回落，「供平過租」吸引用家「租轉買」，同時租金回報率上升亦吸引長線投資者入市，均推高今年住宅註冊量，並帶動整體物業註冊量創3年新高。

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋，今年首11個月一手私樓及二手住宅註冊量合共錄53,190宗，較去年全年46,918宗高出約13.4%。

反觀，今年首11個月一手公營房屋錄1,670宗，較去年全年低約9.5%；至於非住宅方面，年內工商舖、純車位及其他等非住宅物業註冊量合共錄7,609宗，比起去年全年9,271宗仍低約17.9%。