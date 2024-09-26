美聯：二手居屋註冊量將連跌4個月　9月宗數料創7個月新低

房委會於10月3日推「居屋2024」，二手居屋近期交投表現回軟。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，9月首24日二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量合共錄266宗，較8月同期321宗按月下跌約17.1%。



美聯表示，按此推算，料全月最終約330宗，屆時二手居屋註冊量將連跌4個月，並創7個月新低。對比同期整體公私營二手住宅註冊量按月跌約15.2%，二手居屋表現更見失色。

↓↓每月二手居屋註冊量↓↓

9月首24日二手居屋註冊量合共錄266 宗，較8月同期按月下跌約17.1%。（代理圖片）

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，本月首24日二手居屋註冊量跌幅主要來自逾400萬至600萬元個案，當中逾400萬至500萬元個案於本月迄今錄70宗，按月跌約35.8%。而逾500萬至600萬元個案亦按月跌約3成，暫錄35宗。至於二手居屋註冊宗數最多的400萬元或以下個案，暫錄146宗，按月亦微減約3.9%。

↓↓9月首24日不同金額的二手居屋註冊量↓↓

9月首24日不同金額的二手居屋註冊量與8月同期比較。（代理圖片）

他續指，當中逾600萬元個案卻逆市上升，9月首24日錄15宗，較上月同期增加5宗，升幅達50%，甚至已超越上月14宗水平，升幅強勁主要因上月註冊宗數基數低。

事實上，月內逾600萬元註冊個案仍低於今年首8個月平均每月約18宗水平，劉嘉輝料本月最終僅超越上月，創半年次低。