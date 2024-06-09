工商舖買賣價差收窄　5月註冊量錄350宗　創9個月新高、按月增17%

發展商以低價推售住宅新盤及餘貨的現象，令資金集中在一手住宅物業市場，導致「以價換量」的趨勢延伸至工商舖市場。5月份工商舖註冊量共錄350宗，按月增加約17.4%，而註冊金額則錄43.62億元，按月增加約41.0%。



當中工商舖三板塊的註冊宗數分別為176宗、75宗以及99宗，按月分別增加約18.9%、15.4%及16.5%。

若按金額劃分，錄得最多註冊成交的銀碼類別是價值500萬元或以下的物業，最新有192宗，按月增加約22.3%，其次為500萬以上至1,000萬元的物業，最新錄78宗登記，按月增加約52.9%。

500萬以下工商舖交投最多

介乎2,000萬以上至5,000萬元的物業註冊持續增加，5月有30宗，按月增加約20.0%。然而，價值1,000萬以上至2,000萬元的物業則按月減少約35.1%，最新錄37宗，是唯一錄得減少的銀碼類別。

5月份錄得4宗逾億元註冊成交

5月份錄得4宗逾億元註冊成交，其中商廈及商舖板塊皆錄得2宗註冊。上環88WL全幢及金鐘美國銀行中心30樓全層連車位分別以7億及2.6億元成交，呎價分別只有約7,761元及18,732元，遠低於市價水平。

商舖方面，有投資者以2億元購入荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期多個舖位。此外，信興集團相關人士以約1.49億元買入佐敦官涌街38號The Austine PLACE地下及1樓多個舖位。

新盤銷情熾熱、促使工商舖業主擴大議價空間

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，近期工商舖成交量回升，相信是由於政府在全面「撤辣」後，部分發展商將旗下的新盤及餘貨以低價出售，從而加快資金回籠，導致物業市場上的資金都集中在一手物業住宅內。

有見及此，不少工商舖業主為提高議價能力，因而將物業叫價降低以吸引買家承接，令住宅市場「以價換量」的現象延伸至工商舖市場。由於目前發展商持續以低價策略銷售新盤，預料物業市場中「以價換量」的現象將會持續，而工商舖市場的買賣價差將會繼續收窄，未來工商舖交投量將會轉趨活躍。