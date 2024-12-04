仲量聯行：一手私宅庫存改善　消化需時降至78個月　明年恢復平衡

仲量聯行今日（4日）發佈《香港住宅銷售市場綜述》指出，以過去一年的一手住宅成交量，推算現有一手私人住宅供應量(樓花及已落成項目未售出的單位數目)，住宅市場已由2023年高峰期需時101.6個月消化新供應，回落至今年10月的78.2個月，預期新盤庫存將於明年底緩和至供需較平衡的水平。



房屋局預計未來三至四年將有約10.8萬個私人住宅單位供應，較2021年樓價高位時僅增加一成。住宅新供應方面，由2021年12月時需時54.4個月消化供應量，急升至2022年的95.4個月，並於2023年見頂至101.6個月，反映市況下行。最新數據則顯示，截至2024 年9 月已回落至78.2個月，反映新盤供應量高企的情況正逐漸改善

若明年一手成交量回復至1.8萬伙、明年底消化量可降至58個月

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望2025年，若一手成交量能回復至每年18,000個單位（較2024年預期高不足一成），住宅新供應可望於2025年12月降至只需58個月便可消化，接近2021年較為平衡時期的水平。雖然現時未售出單位存貨量仍高，但前瞻性供應指標卻呈相反走勢。

中期存貨增長放緩 長遠緩和新盤價格戰

最值得注意的是，已批出土地上可隨時動工的單位數目的潛在單位數目已降至10,000 個，為2012年有紀錄以來新低，並較2023年3月的25,000個大幅回落，預示中期存貨增長或會放緩。此趨勢長遠可緩和新盤價格戰的情況。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

今年至少7個住宅項目將未售單位轉為出租

此外，發展商積極管理其發展項目，實際供應過剩的程度或較統計數字所反映的更為溫和。供應管理策略包括調整施工時間表、改變項目用途及優化推盤步伐。新鴻基地產因設計變更而修改掃管笏項目時間表正正反映這趨勢。

此外，2024年有至少7個住宅項目將部分未售單位轉作出租用途。這些策略性應對或令實際供應低於預期數字，加快市場回復健康水平。

影響樓市的宏觀因素見緩和、為市場穩定帶來契機

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，展望未來，影響本港樓市的主要宏觀因素正見緩和，惟地緣政治不明朗，特別是中美貿易戰或會升溫，仍是主要憂慮。儘管目前市況復甦路途仍見曲折，但基本因素改善將為市場穩定帶來契機。