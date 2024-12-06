11月十新盤獲批售涉5521伙　日出康城13期佔最多　兩期共涉2550伙

地政總署公布， 11月份有10個新盤獲批預售樓花同意書，涉及5,521伙。較10月份1,633伙，按月增3,888伙或2.4倍。



「日出康城」第13A及13B期獲批預售

當中最多伙數項目為，由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）發展的「日出康城」第13A及13B期獲批預售，分別提供1,284伙及1,266伙，預計落成日期為2027年3月31日。

其次為萬科置業（香港）及青建國際控股（1240）的大埔馬窩路項目第2期涉682伙、第3期565伙，合共1,247伙，預計落成日期為2026年7月31日。

「日出康城」第13A及13B期獲批預售，預計落成日期為2027年3月31日。

啟德Victoria Blossom、天璽．天等亦獲批

其餘包括，長實集團（1113）旗下啟德承豐道16號住宅項目Victoria Blossom（第1期）亦獲批預售，涉及提供307伙，預計落成日期為2027年2月26日；九倉旗下九龍塘龍翔道項目1至3期，涉及提供133伙，預計落成日期為2024年12月31日。

新地（0016）旗下啟德天璽．天第二期，涉及提供584伙，預計落成日期為2025年6月30日；房協旗下啟德安置屋邨樂啟軒，涉及提供700伙，預計落成日期為2027年3月31日。

11月未見有預售樓花新申請

至於，上月未見有新的預售樓花申請，屬今年7月後再次出現零申請。現時約有20個項目待批售樓紙，涉及12,350伙，相較10月的17,915伙，按月減少5,565伙或31%。

此外，信置等發展的油塘通風樓項目，單位伙數由792伙減至748伙，預計落成日期亦由2025年9月，延長至2027年3月底。