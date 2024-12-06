內地客入市南區豪宅 淺水灣Sunbeam洋房2.1億易手、呎價5.4萬
撰文：蔡偉南
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南區豪宅錄得大額成交個案。淺水灣道36號Sunbeam一幢洋房新近以2.1億元沽出，成交呎價約5.4萬元。
上述豪宅成交為淺水灣道36號Sunbeam 3號洋房，實用面積3,876平方呎。以成交價2.1億元計，成交呎價約54,176元，新買家以SPRE1 LIMITED公司名義入市，董事為國語拼音，料為內地客。
1989年買入價1300萬 升值15倍
至於原業主為EASY GAIN DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事姓史，早於1989年以1,300萬元買入該洋房。以當年買入價計算，物業帳面升值約15倍。
淺水灣道36號Sunbeam早於1987年12月入伙，屋苑設有5座洋房，實用面積由3,246至10,085平方呎。
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