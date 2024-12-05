長實啟德Victoria Blossom一期獲批預售 提供307伙 明年頭炮推
撰文：李明珠
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長實集團（1113）旗下啟德承豐道16號住宅項目Victoria Blossom（第1期），最新獲批預售文件，項目將提供307伙。
長實營業部首席經理郭子威表示，市場推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」項目。項目享盡地理優勢，前迎維多利亞港，與啟德體育園環環相扣。單位擁一線維港海景，定價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。
長實2021年102.8億投地、樓面地價15,862元
資料顯示，項目為啟德第4E區2號地盤，地盤面積約11.7萬平方呎，最高可建樓面面積為約64.8萬平方呎。長實旗下子公司於2021年1以102.8億元投得該地皮，每呎樓面地價約15,862元，接近市場估值上限。
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