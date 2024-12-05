長情業主沽貨　跑馬地榮慧苑三房連車位1150萬沽　持貨32年賺八球

樓市回暖，跑馬地榮慧苑錄得大幅獲利成交。涉及單位為榮慧苑一夥三房一套連車位戶，最新以1,150萬元沽出，實用面積約835平方呎，呎價約13,772元。原業主持貨32年，現沽出帳面大賺逾八球。



利嘉閣地產分區經理劉玉麟表示，上述成交單位為跑馬地榮慧苑低層A室，實用面積約835平方呎，屬三房一套連車位戶，外望開揚景觀。

據悉，業主原以1,300萬元放售單位，而新買家為區內客，心儀單位間隔合用，外望開揚景，加上鍾情屋苑附近環境清幽。故議價後，以1,150萬元連車位承接，單位累減150萬元約12%，呎價約13,772元。

92年貨帳面大賺逾八球

至於，原業主在1992年以約310萬元買入單位，持貨32年，今易手帳面獲利約840萬元，單位期間升值約2.7倍。