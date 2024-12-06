屯門凱和山現樓會所曝光　設三大主題區　配有日式Jacuzzi及桑拿

路勁地產（1098）旗下屯門掃管笏凱和山首度開放現樓會所予傳媒參觀，會所佔地4.7萬平方呎，預計於明年初正式開放予住戶使用。項目於短期內將進行新一輪銷售，部署於下周開放2個全新示範單位。



路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目已進入現樓階段並陸續交付入伙，目前已交付的單位當中約有50%業主入住，會所將於明年初正式開放予住戶使用。項目亦預計於短期內將進行新一輪銷售，屆時將提供新的支付辦法，定價亦將會有適當調整，同時部署於下周開放2個全新示範單位。另外，項目至今已累售143伙，共套現近7.1億元。

凱和山的建期買家已成功上會、銀行「估足價」

對於金管局放寬最高按揭貸款成數至八成，顏景鳳表示，政策可以讓買家安心上會。而集團旗下的凱和山，亦有買家選用建期付款計劃，銀行對該批單位均「估足價」，買家們已成功上會。

現樓由三大主題區組成 提供27種設施

凱和山會所「Club MORI」佔地4.7萬平方呎，由三大主題區組成，配有27種多元化運動及消閒設施。

第一大主題區「本館MORI HOUSE」以豐富多彩的設施為重點。設有室內恆溫游泳池「森之池Pool by MORI」，而地下區域亦設有Jacuzzi、桑拿等，滿足放鬆身心的需求。緊鄰其旁的「童樂間Play n Roll」則以多組兒童玩樂設施和柔性材質裝飾，搭配獨立洗手間及育嬰室，照顧小朋友的安全。

多用途運動館設籃球場、羽毛球場

主題區還設有宴會廳及多個休憩工作空間，當中「遊部屋Game Studio」提供音響設備、足球機、電子飛鏢、氣墊球及美式桌球組合。同層的「樂舍Chorus」及「林間雀樂Mah Jong in MORI」也提供了豐富的娛樂選擇。

第二大主題區「沛之庭Vibe Club」為多用途運動館，設有籃球場、羽毛球場及乒乓球枱。

健身區域提供VR設施及智能互動健身指導

第三大主題區「躍之庭Bloom Club」則聚焦健身與智能運動體驗，提供各式健身器材，包括適合女士的「瑜珈‧舞室Yoga & Dancing」與結合虛擬實境技術的「VR動之森VR GYMori」，亦設有體感單車訓練及Smart Mirror互動健身實時指導，為熱愛運動的住户帶來全新的智能運動體驗。

户外園林區則設有適合野餐的「森林廣場 Natural Square」、家庭和朋友聚會場所「二之烤亭BBQ Square II」，以及「手作園圃Farm It」讓爸爸媽媽及小朋友共同體驗農栽的樂趣。