連鎖火鍋店「牛気」母企創辦人入市　5468萬買啟德天瀧四房

美國減息後，市場錄得名人入市個案。本港飲食集團嚐‧高美集團 (8371) 創辦人黃毅山，近日斥約5,468萬元買入啟德跑道區新盤天瀧一伙四房單位，呎價約38,288元。



上述單位為天瀧1座低層A室，實用面積1,428平方呎，四房間隔。單位於上月以5,467.5萬元沽出，折合呎價約38,288元。

資料顯示，新買家名為黃毅山 (WONG NGAI SHAN) 及陳慧珍 (CHAN WAI CHUN)，分別為嚐‧高美集團創辦人及其妻子，妻子現任職集團的行政總裁。夫婦二人采用了540天付款計劃入市。

啟德天瀧

集團為連鎖火鍋店「牛気」母公司

嚐‧高美集團為本土連鎖飲食集團，旗下擁有20多個食肆品牌，包括日式火鍋店「牛気」、「山見台式火鍋」、「稻成」等等。