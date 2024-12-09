赤柱富豪海灣洋房6000萬沽　豪宅業主買入4年損失過千萬

減息後傳統豪宅交投增加。赤柱富豪海灣本月錄首宗成交，一伙洋房最新以約6,000萬元沽出，呎價約14,666元。原業主於4年前買入，帳面蝕讓1,080萬元立場，單位貶值約一成半。



美聯物業首席區域營業董事方富義表示，該單位為富豪海灣為B型單號洋房，實用面積2,790平方呎。原業主最初叫價約6,400萬元，近日獲豪宅買家垂青，經議價後減至6,000萬元成交，累減6%，折合呎價約21,505元。

代理指，上月富豪海灣亦錄得一宗同類成交，單位為B型洋房，面積約2,767平方呎，成交價6,300萬元，故是次洋房造價較同類戶有約5%折讓。

持貨4年蝕讓1080萬

原業主於2020年8月以約7,080萬元入市，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓約1,080萬元，單位期内貶值約15%。

資料顯示，富豪海灣為名人聚居地，過去一直深受名人明星及城中富豪熱捧，包括冠華鏡廠、太子珠寶鄧鉅明，以及歌壇天后楊千嬅等。

赤柱富豪海灣。