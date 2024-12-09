中環環球大廈鳳凰樓層銀主招標放售　市值4.78億　呎價2.3萬

銀主推出核心甲級商廈放售。中環環球大廈26樓及27樓全層最新獲公開招標出售，物業屬銀主盤，位處大廈頂層及鳳凰樓層，市值約4.78億元，呎價約2.3萬元。據悉，物業原由台資財團持有。該財團早前的天后Twenty One Whitfield酒店遭銀主以2.68億元蝕賣。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，上述物業為中環德輔道中19號環球大廈26樓及27樓全層，屬頂層及鳳凰樓層，建築面積約20,766平方呎。物業以現狀交吉形式招標出售，市場估值為4.78億元，折合呎價約2.3萬元。

呎價估值較2018年回落一半

溫武忠指，環球大廈全層寫字樓向來罕有出售，對上一宗全層成交已追溯至2018年，當年11樓全層成交呎價達每呎4.4萬元，現時估值呎價已回落約47%接近一半。另外，是次出售物業為環球大廈的頂層及鳳凰樓層，只此一間，絕無僅有。

中環環球大廈。（代理提供）

台資集團持有、早前蝕讓出售天后酒店

據悉，物業原由台資財團持有，近年淪爲銀主盤並遭放售。資料顯示，除上述物業外，該財團曾持有天后威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店，其於2014年以3.95億元買入全幢後，早前遭銀主沒收並以約2.6億元沽出，帳面蝕讓約34%。

Twenty One Whitfield酒店為網紅酒店，因酒店所在位置享有開揚景觀，是部分高層房間可享維港煙花景及維園景，而且房間更配上L型落地玻璃，因此大受歡迎，近年更獲不少網紅、年輕情侶前往租住酒店及打卡。

北角威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店。