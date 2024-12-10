九龍站十年來首宗「摸貨」！君臨天下1860萬沽　一個月勁賺160萬

減息後市況輕微回暖，投資者趁機於市場撈底，豪宅區「摸貨」罕見短炒個案。九龍站君臨天下一伙兩房單位最新以1,860萬元沽出，呎價24,635元。據悉，原業主於10月底以1,700萬元成交價簽訂臨時買賣合約，近日以確認人身份「摸貨」賣出，1個月時間帳面快速獲利160萬元，升幅約9%。另外，是次亦是九龍站逾10年來首宗「摸貨」短炒個案。



市場消息指，涉及的單位為君臨天下高層E室，實用面積755平方呎，兩房間隔，望内院景。據悉，原業主於10月底簽署臨約後，隨即放盤物色新買家。放盤僅1個月，近日成功以確認人身份「摸貨」以1,860萬元易手，折合呎價24,635元。

值得留意的是，由於銀行不接受摸貨按揭，料新買家需FULL PAY全數樓價1,860萬元入市。

原買入作自用、見有利潤決定快速放售

代理透露，原業主最初買入單位後有意作自用，但見樓價短時間内有所上升，有不俗的利潤，遂決定放售並「換大間啲」。是次單位為九龍站超過10年來首宗摸貨成交，非常罕見。

九龍站10月後整體樓價回升3至5%

代理亦指，九龍站豪宅在10月施政報告出台及減息後，整體樓價回升3至5%，最大原因為政府放寬按揭成數。一來吸引了更多購買力入市，二來亦為有資金周轉需要的業主提供多一個途徑套現，令他們無需再低價賣樓。

原業主於今年10月底以1,700萬元買入單位，持貨1個月後轉手，帳面獲利160萬元，單位短時間内升值約9.4%。