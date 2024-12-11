遲買有着數！公司客1.35億買屯門撻訂洋房　買平5000萬又慳稅7成

屯門瑧譽有單號洋房撻訂貨於11月以1.35億元連兩個車位重售，造價較撻訂前買平5,000萬元或27%。另外，亦因受惠樓市全面撤辣，即使新買家以公司名義入市，也成功慳稅1,451.25萬元或71.7%。



資料顯示，是次成交為屯門瑧譽9號洋房連9號居室，實用面積5,201方呎，連650平方呎居室，屬5房5套間隔，外連928平方呎花園、312平方呎平台、1,168平方呎天台，以設150平方呎梯屋，於今年11月21日以1.35億元連兩個車位沽出，呎價約25,957元。

新買家以公司名義入市 稅款僅約574萬

至於，新買家以「豐祿有限公司」名義入市，惟該間公司的成立日期為10月15日，即於入市前不足一個半月前才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。而是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約573.75萬元，佔樓價約4.25%。

保利置業旗下屯門瑧譽。

原屬「撻訂貨」 今年8月遭內地電子設備商高層棄購

值得留意的是，是次9號洋房連9號居室屬「撻訂貨」，曾在2022年5月獲一名內地電子設備商高層以近1.85億元買入，惟於今年8月棄購並遭殺訂10%訂金即涉近1,850萬元。

換言之，今次新買家入市除了較撻訂前買平5,000萬元或27%外，亦受惠於樓市全面撤辣，公司客入市不需再繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及2,025萬元，反映撤辣後慳稅1,451.25萬元或71.7%。