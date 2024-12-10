「收租王」永倫集團放售灣仔商廈　估值22億　低6年前買入價23%

商廈市場再傳蝕讓消息，「收租王」永倫集團持有的灣仔軒尼詩道永倫立方全幢商廈，推出市場放售。第一太平戴維斯表示，該商廈以公開邀約方式，連命名權出售，截止邀約日前為2025年3月18日。該物業最新估值為22億元，即估值較6年前買入價低約23%。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，上述物業位於灣仔軒尼詩道，總建築面積約128,656平方呎，地盤面積約7,651平方呎，由8層商舖及16層寫字樓組成，商舖樓層及寫字樓樓層各自配備電梯。每層建築面積約為2,998至7,338平方呎，層高達3.35至4.72米。

全幢商廈每月收租500萬

溫武忠續指，商舖樓層的現租戶包括多間食府，租金收入穩定，能為買家提供即時回報，預計每月租金收入約為500萬元。

資料顯示，該物業前身為東亞銀行灣仔大廈，1978年落成，永泰地產（0369）於2002年買入後改稱W Square，再於2018年以28.488億元轉手予永倫集團，呎價24,989元。即該物業最新估價22億元，較6年前買入價低約23%。

永倫集團享有「收租王」之稱。