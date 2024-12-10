「天后聚居地」複式豪宅3238萬沽、創新低價　14年一手貨勁蝕千萬

樓價近期有輕微回升，不過部分樓齡超過10年的屋苑仍錄大幅貶值。荃灣單幢豪宅皇璧，一伙高層複式戶新近以3,238萬元沽出，創屋苑新低價，呎價13,314元。原業主早於2010年一手買入單位，帳面勁蝕1,097萬元，單位貶值逾25%，蝕讓金額及幅度均創屋苑歷來最傷。



市場消息指，該單位為皇璧高層D室，實用面積2,432平方呎，四房複式間隔，享青馬橋海景。據悉，原業主買入單位後一直作收租用途，去年開始叫價5,300萬元放售，期間一直下調叫價，直至近日才獲新買家洽購。經議價後減至3,238萬元成交，劈價逾2,000萬元，折合呎價13,314元。

歷史新低價、14年帳蝕1097萬

資料顯示，是次單位造價跌穿一手價格，創屋苑歷史新低。原業主早於2010年以4,335萬元FULL PAY買入單位，持貨14年，帳面仍要蝕1,097萬元離場，單位貶值25.3%，屬屋苑最傷紀錄。若連同使費計算，料實蝕約1,320萬元或約30%。

荃灣單幢豪宅皇璧。（資料圖片 / 余俊亮攝）

趙薇夫婦曾1.5億連購3伙

皇璧不乏名人業主，其中最矚目包括內地影星趙薇及其富商丈夫黃有龍，二人曾先後斥逾1.5億元連購項目3個複式戶，但多年前已售出部分單位，而樂壇天后王菲，亦持有一個同類複式戶。

皇璧不乏名人業主，包括內地影星趙薇、樂壇天后王菲。圖為趙薇。（微博@趙薇工作室）