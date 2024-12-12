渣甸山皇第七千呎豪宅　叫租280萬、呎租400元　挑戰全港最貴紀錄

由資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，今日（12日）公布最新銷售部署，將為最後一伙連裝修特色單位進行「全球招租」，意向月租約280萬元，呎租約400元。該特色戶為三複式單位，為東半山最大之頂層單位，實用面積6,867平方呎，裝修連全屋名牌傢具合耗資逾7,000萬元。



全屋裝修費逾7000萬

資本策略地產執行董事何樂輝表示，該單位為皇第21樓至23樓，實用面積為6,867平方呎，附設面積946平方呎平台及天台面積1,103平方呎。單位部署以招租形式推出，意向月租約280萬元，呎租約400元，包括2個車位及豪華裝修。

日後獨立放售意向價7億至8億

單位日後亦考慮獨立放售，意向價7億至8億元，鑒於市況向好，屆時不排除上調售價。他更透露，集團旗下豪宅盤中，內地客的佔比最多。

後市方面，他指，預計下周美聯儲大機會減息，故息口配合下，料豪宅市場將迎來升勢，明年冀錄得「雙位數」升幅。

全盤共16伙

皇第位於渣甸山及黃泥涌峽白建時道47號，於2018年6月開始落成，項目由1座樓宇組成，全盤16伙，實用面積由 2,846至6,867平方呎，多屬複式或三複式設計。