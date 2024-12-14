適度寬鬆貨幣政策　能否讓樓市股市回升？｜蔡志忠

儘管世界局勢紛亂，美國後任總統特朗普上場，仍有許多不確定因素。面對這樣複雜的國際環境，我國最好的選擇，就是專心努力拼經濟。近日北京召開中央經濟會議，分析研究2025年經濟工作，提到要穩住樓市及股市，使投資市場信心大增，會議釋出的四大信號是：1.加強超常規逆周期調節。2.更加積極的財政政策，適度寬義的貨幣政策。3.穩住樓市股市。4.大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。



開啟量化寬鬆政策 兩年間樓價升近5成

其中的第2點「適度寬鬆貨幣政策」，此前積極的財策措辭調整為「更加積極的財政政策」，呼應財長藍佛安前期提出中央財政具較大舉債空間和赤字提升空間。業界普遍認為，這符合市場對明年財政繼續加碼發力的預期。我國將實施「適度寬鬆」的貨幣政策，適時降準降息，是2011年以來首次改變貸幣政策立場。正如筆者所料，重回2009年的寛鬆貨幣政策，就像當年美國的量化寬鬆政策（QE)一樣，有什麼事情用錢解決不了？

至於第3點「穩住樓市股市」，有解讀是指，樓市股市表述排序僅次於內需、科技，定調較9月「止跌回穩」更明確，對資本市場及樓市是直接利好。筆者認為，中央政策從「房住不炒」到全面救市，作出非常大的轉變。為了穩住樓市股市，如今推出的10萬億元巨大國債，是分開幾年來進行，短期內未必馬上見效，將來會逐漸發揮它的威力。措施幫助地方政府債務置換及刺激內部消費，同時大量印鈔降準降息，就是要支援嚴重落後的金融市場，估計在不久將來，大家會看到A股被大力推高。

當然，大量發債既要推動A股上揚，亦有一個重要使命，就是要保住資產價格，令樓市不會出現泡沫危機。這回內地樓市股市算是可以穩住了，那香港這邊又如何？其實香港經濟離不開內地支持，樓市股市都一樣。自從2008年年底全球爆發金融海嘯後，香港樓股大跌，其中樓價跌了約25%，直至2009年初的短短半年時間，香港樓價從低位回升了約30%，就是源於美國開啟量化寬鬆政策，大量印鈔降準降息，中國也適度跟隨。香港樓市持續回升，再到了2010年，住宅物業又上升了20%，即是大印鈔票的短短不到兩年時間，樓價共升了近50%，其間股市同時也大幅回升。

實力投資者出手 工商舖成交頻繁

前車之鑑，今年國家發行10萬億元巨額國債，明後年市場必定產生很大效果，香港股市已經率先衝破兩萬點，接下來樓市也會與股市相向而行。不要被網路上不買樓者的評論誤導，要相信自己眼睛看到的事實，近期交投已經活耀起來，隨便舉幾個成交例子讓各位參考：商廈商舖方面，中資央企財團以20億元購買房協5個民生商場、中資背景銀行機構以12.98億元購入文咸東街40號明大企業集團大廈、國際銀行以13.7億元買入中環甲級寫字樓中環中心2層樓面、都會大學以26.5億元買入紅磡祥祺中心、城市大學以8.8億元購入尖東明輝中心基座等等，大額商廈成交非常頻繁，台資和中資金融機構也承租全層的太古廣場和交易廣場等等，大額租售個案數之不盡。

住宅方面，屢見外資高管罕有大額買進豪宅，大手的「西餅客」也不斷出現，例如美籍商人家庭以2.2億元購入3個港島北角新盤、新香港人一口氣以1.48億元購買26個啟德跑道新盤等等；工廈方面也錄得不少成交，其中新蒲崗六合街全幢工廈以6.2億元售出等等。以上這些涉及的是大型工商物業或新樓盤，大手買家方面，以金融機構人士及中資資金為主，這班買家都是實力派和金融界人士，他們大多數具有國際視野，是充滿智慧的能者。此時出手當然有其原因，我認同他們的投資取態，你又是否相信他們的投資眼光呢？

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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