愉景灣聖誕活動投資千萬　香港興業料生意額增15%　不望短期回本

大嶼山愉景北商場早前舉行了聖誕亮燈儀式及巡遊表演，為「愉景灣意式冬日慶典」節日慶祝活動揭開序幕。香港興業表示，集團今年策劃了一系列聖誕慶祝活動，投資額接近1,000萬元，希望吸引本地居民留港消費，預計聖誕期間愉景灣商戶生意額及人流將有至少15%的增長。



香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如表示，愉景灣12月將舉辦一系列聖誕活動，包括美酒巡禮、聖誕露天市集、經典越野車露營展等等；商場亦設有大型聖誕裝飾，連同活動合共投資約1,000萬元。當中包括聖誕期間將送出8,000張由中環出發至愉景灣的渡輪船票，總值超過40萬元。

商場出租率超過9成、預計聖誕人流及生意額增長15%

目前愉景灣商場共有100間商戶，出租率超過9成，當中餐飲佔30%。近期有新商戶24/7 FITNESS健身中心進駐，亦為區内首間。

何志如指，希望聖誕活動可以吸引本地居民留港消費及更多訪客到訪愉景灣，同時展示自年初公布DB2.0藍圖以來的成果，預計愉景灣及人流及商戶生意額將有約至少15%的增長。

香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如。

短時間難以回本、著重長遠發展

被問到有沒有信心可以回本，何志如直言短時間内一定困難，但集團一向著重長遠發展，只要愉景灣繼續做好自己的品牌，帶動更多遊客到訪，「有朝一日會回本」。她亦知道，不少遊客認為愉景灣地理位置不便，因此特意推出送船票活動，希望吸引游客前往。

對於零售市況，她表示對後市感樂觀，雖然港人北上非常打擊本土零售，但只是一個熱潮，相信當熱潮退卻後，市場會逐漸取得平衡，零售業亦會反撲。