房協長沙灣等5商場沽出　市傳作價逾20億　華潤隆地承接呼聲高

民生區商場有價有市，房協旗下5個商場，包括長沙灣的喜漾、喜薈、喜盈、喜韻以及土瓜灣欣榮花園的商場最新成功沽出。市場消息指，相關成交價高達逾20億元，市傳新買家為近年不時入市的中資華潤隆地。



房協：屬已計劃出售的非核心物業

房協回覆《香港01》表示，於2024年11月與一買家達成買賣協議，將房協轄下五個商場連同租約出售，包括位於長沙灣的喜漾、喜薈、喜盈、喜韻以及土瓜灣欣榮花園的商場。該批商場屬房協原本已計劃出售的部分非核心投資物業。

是次交易由買方經代理人主動接洽房協，並按一貫物業買賣的市場運作和物業交易程序進行。房協已經就業權轉讓安排，通知有關的商場租戶及物業的業主立案法團或業主委員會，讓各方清楚相關的跟進安排。

土瓜灣欣榮花園。（房協圖片）

市傳華潤隆地作價逾20億買入

此外，有消息指出，是次新買家為中資華潤隆地，買入價高達逾20億元。

事實上，華潤隆地近年不時入市，如在7月份斥資5.4億元，向麗新（0488）及帝國集團買入將軍澳藍塘傲商場連停車場。而在1月份華潤隆地則斥資3.1億元買入葵芳匯4層巨舖。