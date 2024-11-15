啟德The Twins雙子匯1期今開幕　商場出租率95%　直擊SOGO盛況

SOGO母企利福國際旗下啟德The Twins雙子匯第一期今日（11月15日）正式開幕。項目兩期總樓面面積達110萬平方呎，而第一期商場以崇光百貨為核心，提供超過480個品牌，目前出租率超過95%。



啟德雙子匯為綜合用途商業項目，總樓面面積達110萬平方呎，由兩座大樓組成，每座樓高22層並設有4層地庫。項目覆蓋61,000平方呎的綠化空間，並設有兩個標誌性的空中花園。

第一期商場以崇光百貨為核心、出租率超過95%

項目的第一期大樓今日率先開幕，第一期以崇光百貨SOGO為核心，引入超過480個品牌，類型涵蓋生活用品、服裝、奢侈品等等。當中有22間品牌為首次進駐香港，並於商場開設其首個品牌專櫃。目前整個一期商場出租率超過95%。

童嬰專區特設育嬰室、美妝區為九龍東最大規模

商場其中一大特點為6樓的童嬰專區BabyMart，提供逾120個嬰兒用品及食品品牌，及超過90個玩具品牌及30個童嬰服裝品牌的兒童專區。專區內亦特設3間育嬰室，方便顧客為小朋友更換尿片及餵哺母乳。

另外，B1層為美妝及護膚專區，提供逾110個品牌，佔地約12,000平方呎，為九龍東規模最大的美妝專區。專區內設有6間獨立房間，房內設有梳妝台及床等設施，方便商戶借用為顧客提供獨立服務。

市民中午冒雨等待進入商場

據了解，利福國際旗下啟德The Twins雙子匯第一期今日（11月15日）正式開幕，在中午時段已有不少市民在商場外冒雨等待進入商場。

利福國際2016年73.88億奪地王、創最貴商業官地紀錄

雙子匯位處的九龍啟德第1E區2號地皮規模龐大，可建樓面逾109.73萬方呎。利福國際於2016年以73.88億元投得地皮，每呎樓面地價6,733元，除了打破當時最貴商業官地的紀錄外，亦創下九龍東商業地每呎樓面地價最貴紀錄，成為「九東商業地王」。

市傳在利福國際中標後，尋求80億至100億元的銀團貸款。評級機構穆迪估計，利福國際啟德項目建築成本約40億至50億元，項目總成本將達到110億至120億元。

利福國際早前公布，於今年6月28日為啟德雙子匯項目簽署了78.5億元的融資貸款。