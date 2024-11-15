啟德雙子匯投資額150億　利福劉鑾鴻：不介意回報期、冀長做長有

SOGO母企利福國際旗下啟德The Twins雙子匯第一期今日（11月15日）正式開幕。利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻表示，第一期主要為零售及百貨公司，客群定位較為成熟。餐飲將會集中於第二期商場，主打年輕人消費群，預計第二期商場最快於明年年中開幕。



劉鑾鴻透露，整個雙子匯項目總投資額超過150億元，當中有78億元為融資貸款，融資比率不足6成，集團絕對足夠應付有餘，請公眾可以放心。

集團非急功近利、冀長做長有

被問到如此龐大的投資，集團可否獲得合理利潤，劉表示對項目有抱有極大的信心，而且集團在投資方面一向看長遠，並不是急功近利，因此不會介意回報期的長短。「回報期是5年、10年定係15年，唔係最重要的考慮因素」 。集團只希望項目一直「長做長有」，服務好周邊的居民，長遠而言回報一定不差。

劉鑾鴻：地價不足7000元、成本不算高

劉鑾鴻亦提到，集團當年投地斥資約74億元，折合地價僅7,000元不到，而且項目建築面積超過150萬平方呎，他認為成本其實並不算高。

↓↓啟德The Twins雙子匯首日開幕現場情況↓↓

零售業依賴本地需求、非單靠遊客維持營運

對於零售業市道疲弱，及出現港人北上消費的現象，劉鑾鴻認為現象正常，屬市場調節，而且短期內不會有太大轉變。不過他認為做零售業最終仍要依賴本地需求，不是單靠遊客就可以維持營運，業界唯有做好自己，儘快迎合及適應市場的變化，例如提供多一些體驗式的服務，不只是純購物。他亦呼籲「香港人多啲支持（本地零售），零售業就可以蓬勃」。

商場租金採取分成 料穩定發展

商場租金走勢方面，劉鑾鴻表示，以目前較疲弱的市道而言，租金只會穩定發展。不過商場一期的經營模式為百貨公司，租金收入大多來自商戶分成，所以商場可因應市況而更靈活地調節，以達至合理利潤。目前在商場開幕2小時內，銷售額已有理想的數字，可見啟德區的長遠潛力。而第一期16樓至22樓為寫字樓部分，暫時由集團作自用用途，不會對外出租。

銅鑼灣SOGO方面，劉鑾鴻透露，部分類型的商戶生意額已回復疫情前的水平。

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啟德The Twins雙子匯項目兩期總樓面面積達110萬平方呎，而第一期商場以崇光百貨為核心，提供超過480個品牌，目前出租率超過95%。

啟德雙子匯為綜合用途商業項目，總樓面面積達110萬平方呎，由兩座大樓組成，每座樓高22層並設有4層地庫。項目覆蓋61,000平方呎的綠化空間，並設有兩個標誌性的空中花園。

第一期商場以崇光百貨為核心、出租率超過95%

項目的第一期大樓今日率先開幕，第一期以崇光百貨SOGO為核心，引入超過480個品牌，類型涵蓋生活用品、服裝、奢侈品等等。當中有22間品牌為首次進駐香港，並於商場開設其首個品牌專櫃。目前整個一期商場出租率超過95%。

利福國際2016年73.88億奪地王、創最貴商業官地紀錄

雙子匯位處的九龍啟德第1E區2號地皮規模龐大，可建樓面逾109.73萬方呎。利福國際於2016年以73.88億元投得地皮，每呎樓面地價6,733元，除了打破當時最貴商業官地的紀錄外，亦創下九龍東商業地每呎樓面地價最貴紀錄，成為「九東商業地王」。

市傳在利福國際中標後，尋求80億至100億元的銀團貸款。評級機構穆迪估計，利福國際啟德項目建築成本約40億至50億元，項目總成本將達到110億至120億元。

利福國際早前公布，於今年6月28日為啟德雙子匯項目簽署了78.5億元的融資貸款。