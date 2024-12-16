周末新盤錄45宗　按周升3成　洪水橋滙都兩日連沽11伙

發展商推盤步伐放緩，一手交投量減少。過去兩日（14至15日）新盤市場錄得45伙成交，較上周的35宗上升約29%。當中泛海國際（0129）旗下的洪水橋滙都系列，於周末連沽11伙。



洪水橋滙都連錄成交，於周末兩日累沽11伙單位，當中有1伙為第一期單位，其餘則位於第二期。最新成交單位包括第6座10樓B03室，實用面積441平方呎，獲買家以466.6萬元買入，呎價約10,582元。此外，第6座1樓A02單位亦沽出，實用面積320平方呎，屬一房間隔，成交價336.4萬元，呎價10,514元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都全盤至今累積售出549伙，成套現金額約27億元，目前整個項目可售的三房及第一期2座可售單位已沽清，現只餘下少量單位可供出售。

啟德柏蔚森累沽5伙、臨海低座僅餘1伙單位待沽

新世界發展(0017)及遠東發展(0035)合作的啟德跑道區柏蔚森於周末累沽5伙，套現逾3,000萬元。當中成交單位包括臨海低座FOREST MANSION第6座2樓E室，面積380平方呎，成交價768.3萬元，呎價約20,218元。目前FOREST MANSION全盤僅餘最後一伙待沽。

發展商指，柏蔚森系列自開售以來累售506伙，套現逾34.3億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。另外，項目亦於同日推出新置業優惠，買家凡於即日至2025年1月5日期間購買項目相關期數的指明住宅，最高可獲贈價值12.8萬元折扣優惠。

啟德DOUBLE COAST I周日沽5伙

會德豐地產旗下啟德DOUBLE COAST I於周日單日沽5伙，包括4伙一房及1伙兩房戶型，售價介乎569.8萬至782.1萬元，合共套現3,076萬元。當中售價最低的單位位於第3座19樓H室，實用面積約324平方呎，屬於一房間隔，成交價569.8萬元，呎價約17,586元，而最貴單位為第3座26樓K室，實用面積約437平方呎，兩房戶型，成交價782.1萬元，呎價約17,897元。

發展商指，買家參觀項目現樓後，被項目會所及「啟德綠色集體運輸系統」加快興建的消息吸引而入市。