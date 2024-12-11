山頂道77/79 Peak Road加推1伙洋房招標　逾6千呎四房大宅

豪宅市場近期連錄大額成交，交投暢旺，發展商趁機推出貴價豪宅。由九倉（0004）持有、會德豐發展及銷售的山頂道豪宅項目77/79 Peak Road，相隔逾3年後再次上載銷售安排，推出一伙獨立屋招標出售。



涉及的單位為山頂道77C號獨立屋，實用面積6,257平方呎，四套房間隔，另連1,349平方呎花園及923平方呎庭園，花園附設泳池。單位最新推出招標放售。

值得留意的是，該單位原於2023年11月以3.87億元沽出，買方為發展商有關聯人士，單位於昨日正式終止交易。

累售5幢獨立屋、套現近30億

項目於2021年推出，至今累售5幢獨立屋，合共套現近30億元，即平均每伙造價約6億元。