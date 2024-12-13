樓價高位挫3成　卓能趙世曾：跌浪屬小場面　告誡不要抱投機心態

香港樓市近年持續向下，本地樓價水平由高位累挫接近三成，不過卓能集團（0131）主席及創始人趙世曾表示，形容今次的跌浪屬「小場面」，料市況將會於短期內回穩，但亦勸勉大眾不要抱有一個投機心態。



卓能集團同時公布集團來年業務發展及動向，該集團明年將會有兩項住宅項目截標，料資金回籠後，將會重新投資地產市場。



卓能集團主席及創始人趙世曾表示，該集團有兩個項目將於明年1月20日截標，當中包括馬來西亞一幅住宅地皮，可建樓面面積170萬平方呎，料可建4幢50層高住宅大樓；另一個項目為山頂施勳道30號卓能山莊C別墅，實用面積約3,362平方呎，擁獨立花園及游泳池等。至於，集團旗下位於荃灣油柑頭壹號九龍山頂，以及薄扶林趙苑2、3期亦進行招租。

今次跌浪屬「小場面」 但勸勉大眾不要抱投機心態

根據CCL最新報137.59點，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.09%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點再跌3.8%。

當被問及對本港及內地樓市的睇法，趙世曾形容今次本地樓市的跌浪屬「小場面」，加上政府亦已出招，料市況將會於短期內回穩，惟未來樓市亦會有起跌但相信波跌幅不會太大。另外，趙世曾相信香港樓市長遠表現都不會太差，但亦勸勉大眾不要抱有一個投機心態，若物業用作自住或長時間投資相信問題則不會太大。

卓能集團主席及創始人趙世曾。（黃祐樺攝）

不睇好商用物業市道 暫時未有該類投資打算

至於商用物業市道方面，趙世曾坦言在幾年前都已經不睇好，當年集團亦以近8億元沽出灣仔軒尼詩道卓能廣場商業大廈，所以暫時不會有投資商用物業的打算。

總括而言，趙世曾認為投資商用物業需要睇市況及經濟上的支持，但住宅市場在香港的需求一向都大，所以較為睇好住宅市場，又預計本港商廈未來都不會有大升。

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「香港係我地嘅家」 資金回籠時會率先投資地產

至於中美貿易戰方面，趙世曾認為並不是大件事，不值得顧慮，指若然集團資金回籠亦會考慮返回內地投資，同時認為「香港係我地嘅家」，資金回籠時亦會率先選擇投資地產市場。有意見認為政府應重推勾地政策，趙世曾認為勾地都是一個好政策，但應否重推勾地屬政府決定，不容許市場猜測。

至於被問及會否參與北部都會區發展，趙世曾認為「投唔投資都係計數，都係睇資金，唔想靠銀行借錢發展」，又指集團的發展方針，一向以穩健為主。