將軍澳帝景灣兩房850萬沽　放盤6日劈價78萬　持貨九年賺6%離場

二手市場疲弱，將軍澳帝景灣一伙連士多房間隔的兩房單位，放盤僅6日即劈價78萬元，新近以850萬沽出，接近重回2015年一手買入價。上手持貨9年帳面獲利46.2萬元離場。



放盤6日後劈價78萬

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳帝景灣6座低層A室，實用面積578平方呎，屬兩房連士多房間隔。

單位最初在本月初以928萬元叫價放盤，單位外望海天晉內園及少量海景，原業主放盤6日後劈價78萬元至850萬元求售， 最終以850萬沽出，實呎價14,706元。

將軍澳帝景灣。

成交價較網上銀行估價低最多8.6%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為881萬元，而恒生估價則為930萬元。即最新成交價較估價低3.5%至8.6%。

至於，原業主在2015年中以803.8萬元買入，持貨至今9年，是次轉手帳面獲利46.2萬元，單位期內升值近6%。不過也反映最新成交價已接近重回2015年一手買入價。