陳偉霆北角柏傲山特色戶2680萬放售　較兩年前劈價逾7球｜多圖

二手市場疲弱，不少名人亦要劈價賣樓，當中北上發展多年的藝人陳偉霆（William），最近以2,680萬元放售北角柏傲山三房連平台特色戶，較兩年前劈價超過七球。



是次放售單位為北角柏傲山1座低層戶，屬三房套連工人房間隔，實用面積1,078平方呎，連161平方呎平台，屬特色戶。據知，陳偉霆在2022年以3,400萬元叫價放盤，惟逾2年至今仍無人問律，新近以劈價720萬元至2,680萬元求售，換言之單位相隔兩年減幅21%。

9年前2650萬購入贈予母親

據知，陳偉霆於2015年中以約2,651.3萬元一手購入，當時有指是購入單位送贈母親，而事實上單位作投資用途，每月收租約6萬元。如單位成功以2,680萬元沽出，即持貨至今9年，僅升值約28萬元或1%，如連同基本使費或要明賺實蝕離場。

↓↓北角柏傲山1座低層戶↓↓

至於陳偉霆本人早年透過歌唱比賽加入娛樂圈，並簽約英皇娛樂，近年在內地走紅，代表作包括歌曲《野狼Disco》、《Taxi》。

至於北角柏傲山由新世界（0017）於2014年推售，算是「明星盤」，當年一手購入的名人買家有如「志雲大師」陳志雲、玄學家麥玲玲等。當中，由陳志雲持有的柏傲山3座高層C室，面積約716平方呎、兩房，則以2,260萬元售出，呎價約31,564元，轉手帳面賺「三球」。

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