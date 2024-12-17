兩個月前「撈底」半價蝕讓貨　大角咀納米樓1.3萬租出、賺5厘回報

減息周期開始，部分投資者資金開始重投樓市。大角咀利奧坊．凱岸一伙開放式單位最新以月租13,000元「零議價」租出，呎租67元。據悉，業主為投資者，今年10月以低價買入單位，即享5.2厘租金回報。



美聯物業區域經理劉志偉表示，該單位為利奧坊．凱岸1座低層L室，實用面積約193平方呎，開放式間隔，外望城市景觀。據悉，新租客從事金融業，因心儀屋苑樓齡新，裝修企理，因此睇樓後沒有議價，並立即以月租1.3萬元承租單位，折合呎租約67.4元。

投資者低價買蝕讓貨、2個月享逾5厘高回報

現業主為一名投資者，今年10月以約299萬元購入單位，持貨僅2個月便租出，現享5.2厘租金回報。

資料顯示，單位對上一位業主於2018年以553.2萬元一手購入，其後於今年蝕讓轉手予現業主，帳面虧損約254萬元，蝕幅高達46%，創屋苑最高蝕幅紀錄。

大角咀利奧坊由恒基發展。