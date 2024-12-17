凱和山加推70伙　折實均價9662元、入場費287.2萬　擬短期內再賣

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門掃管笏管翠路的低密度住宅項目凱和山，昨日（16日）劈價後展開新一輪銷售70伙並即日沽出67伙，吸金2.89億元。項目今日（17日）亦加推70伙，折實平均呎價9,662元，入場費287.2萬元，擬短期內上載銷售安排。



加推70伙 折實入場費287.2萬元

是次加推第4號價單涉70伙，戶型涵括開放式至三房，當中包括4伙開放式戶、20伙一房戶、37伙兩房戶，以及9伙三房套戶。實用面積由287平方呎至691平方呎。

價單定價由421.8萬元至987.1萬元，價單呎價由12,191元至15,496元。扣除最高折扣26%及所有優惠，折實售價由約287.2萬至約672萬元，折實呎價由8,300至10,549元。

↓↓凱和山新一輪銷售情況↓↓

推推全新三房套單位應市

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，過去週末收到不少有關三房查詢，故推全新三房套應市。當中第3座2樓A在，折實589.4萬元，折實呎價8,530元。又指本次價單全部三房套的折實呎價皆於1萬元內，料可獲市場迅速吸納，對項目本月銷情有信心。

凱和山全盤提供693伙，至今累計售出210伙佔全盤約30%，套現約10億元。